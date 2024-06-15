ねじれ探偵 単行本＋栞＋はがきセット

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TheDistortionDetectiveねじれ探偵単行本＋栞＋はがきセット韓国のプロムン公式ショップのハムハムパンパンで購入したものです。西九時先生の描き下ろしイラストのある、ねじれ探偵の韓国語版と、描き下ろしイラストのはがき5種、栞のセットでの出品となります。こちらの商品は未使用品ですが、外袋がありませんのでご理解の上ご購入ください。ProjectMoonHamHamPangPangLobotomyCorporationLibraryofRuinaLimbusCompanyプロジェクトムーンプロムンハムハムパンパンロボトミーコーポレーションライブラリーオブルイナリンバスカンパニー