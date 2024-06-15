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ねじれ探偵 単行本＋栞＋はがきセット
商品番号 Y46178351973
商品名

ねじれ探偵 単行本＋栞＋はがきセット
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TheDistortionDetectiveねじれ探偵単行本＋栞＋はがきセット韓国のプロムン公式ショップのハムハムパンパンで購入したものです。西九時先生の描き下ろしイラストのある、ねじれ探偵の韓国語版と、描き下ろしイラストのはがき5種、栞のセットでの出品となります。こちらの商品は未使用品ですが、外袋がありませんのでご理解の上ご購入ください。ProjectMoonHamHamPangPangLobotomyCorporationLibraryofRuinaLimbusCompanyプロジェクトムーンプロムンハムハムパンパンロボトミーコーポレーションライブラリーオブルイナリンバスカンパニー
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