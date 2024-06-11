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商品詳細
※他にも色々出品しているのでご覧下さい。ディーターラムスの本と同じく、インテリアとしてディスプレイしているお家もかなり多く見るこちらの洋書。探している方も多いかと思います。なお、すでにお安くしているので、値引き交渉はお受け出来かねます。販売手数料と送料込みもご考慮下さい。参考価格:14960円（nostosbooks（中古））※書店解説よりイタリアの建築家でありデザイナー、マリオ・ベリーニの資料集。オリベッティ、カッシーナ、B\u0026Bイタリア、ヴィトラ、アルテミデなどのために、エレガントで劇的、そしてしばしば詩的なデザインを行ったことで知られるベリーニ。その家具、機械、オブジェといった幅広い作品の数々を豊富な図版で紹介。著者EnricoMorteo出版社Phaidon発行年2015年製本、頁数ハードカバー、320頁サイズ280×210×35mmcharlotteperriandpierrejeanneretlecorbusierシャルロットペリアンピエールジャンヌレコルビュジェisamunoguchiイサムノグチwassilychairワシリーチェアcescachairチェスカチェアmarcelbreuerマルセルブロイヤーMarcelGascoinマルセルガスコアン
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マリオ・ベリーニ【Mario Bellini】 - 京都にある、美術洋書＆海外画集 ...
Mario Bellini 洋書 アートブック 本 マリオベリーニ-eastgate.mk
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Mario Bellini
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