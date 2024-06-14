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twice what is love? モノグラフ トレカ
商品番号 J65971598240
商品名

twice what is love? モノグラフ トレカ
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 4,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

twicewhatislove?モノグラフのトレカセットになります。現在廃盤になっておりメルカリ内で9人セットの出回りがなく希少な商品になります。入手後すぐにバインダーに入れて保存しておりますが、海外製品の為、初期傷などがある場合もございます。気になる方はご購入をお控えください。twice/ナヨン/ジョンヨン/モモ/サナ/ジヒョ/ミナ/ダヒョン/チェヨン/ツウィ
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