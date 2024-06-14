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商品詳細
未使用ですが、長期自宅保管品ですので中古とお考え下さい。メタル部に、サビや腐食が見られます。写真アップをよくご確認下さい。動きはスムーズで使用に問題はないようです。メノウ部はきれいです。検索してもヒットしないので、現在国内では殆ど市販されてないかもしれません。全長約20.5cm
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