タイムセール10 mame kurogouchi　マメクロゴウチ創立10周年記念

限定カバー付きのレアな一冊です「10MameKurogouchi」黒河内デザイン事務所判型：A5総頁：304ページデザイン：鈴木聖軽く目を通しただけの美品です暗所保管しておりますので日焼けもございません。既に完売しまい、再販の予定もない貴重な書籍です。あくまで自宅保管の為神経質な方は購入ご遠慮下さい※長野県立美術での展覧会開催時に配布されていたチラシもお付けいたします。お値下げは致しかねますのでご了承下さい。＿＿＿＿＿＿長野県立美術館で開催された企画展「10MameKurogochi」の公式図録(コンセプトブック)最初のコレクション発表から10年を迎えたファッションブランド「MameKurogouchi」。しなやかで美しいデザインは多くの女性たちを魅了してきました。これまでの「MameKurogouchi」のブランド・ヒストリーを、10のキーワードでひもときます。各コレクション制作において、デザイナー・黒河内真衣子氏が書き溜めてきたスケッチやインスピレーションのきっかけとなったメモ、コレクション発表時のルックなどを掲載。また、彼女と親交の深い小説家・朝吹真理子による寄稿も収録しています。オールカラーのビジュアルでブランドの世界を存分に堪能できるコンセプトブックです。#黒河内デザイン事務所#本#BOOK#アート#マメクロゴウチ#展覧会カタログ#カタログ#アートブック#ファッション朝吹真理子MarikoAsabukihenderschemeエンダースキーマdigawelディガウェルmr.gentlemanミスタージェントルマンn.hoolywoodエヌハリウッドfactotumファクトタムacnestudiouscommedesgarconコムデギャルソンsacaiサカイmarniyohjiyamamotoヨウジヤマモトmiharayaruhiroミハラヤスヒロcrepsculeクレプスキュールbeautifulpeoplemaisonkitune



タイムセール【レア】10 mame kurogouchi 創立10周年記念本 | フリマアプリ ラクマ



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10 Mame Kurogouchi - デザイン・アートの展覧会 & イベント情報 | JDN



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