【美品】エレメント・オブ・クライム('84デンマーク)[DVD]

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「エレメント・オブ・クライム('84デンマーク)」ラース・フォン・トリアー/マイケル・エルフィック/ラース・フォン・トリアー定価:￥2800解説トリアーの初長編作品にしてヨーロッパ三部作の第1作。カンヌ映画祭高等技術委員会賞受賞の精密な映像美が衝撃的な名作。※レンタルアップ品ではありません国内正規品の”セル版”のDVDです★一回再生したのみで丁寧な扱いをした自宅保管品です個人的には綺麗だと思いますがあくまでも中古品です気になさる方はご遠慮ください★メルカリ便(匿名配送)送料込み※写真の物が全てですその他の付属品はありません#ラース・フォン・トリアー#マイケル・エルフィック#ラース・フォン・トリアー#CD・DVD