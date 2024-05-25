NEOGEO X GOLD LIMITED EDITION

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商品詳細
中古品写真のものが全部になります。昔ヤフオクで購入したもので、携帯機本体の外装裏面が経年劣化(加水分解)でベタベタになってしまったため、無水エタノールにて、拭き取ってベタベタをなくした状態です。確認したところ、日本語マニュアルとAVケーブルが紛失してしまったようです。HDMIケーブルはありますので、こちらを使用する環境であれば動かせます。注意として、充電はドックステーションにて充電しないと、不具合が出るらしいです。マニュアルに記載SNK他ゲーム機本体NEOGEOXGOLDcolor:BLACKポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#エス_エヌ_ケイ#SNK
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