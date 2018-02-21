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プレイステーション　初代
商品番号 L55939123454
商品名

プレイステーション　初代
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション　playstation初代　SCPH-5500メモリーカード　4枚　初期化済みコントローラー2つ　その他付属品あり。ファイナルファンタジーⅧ4枚組動作確認済み。蓋が閉まりにくい時があるので強めに閉めてください。
http://narcologia.ru/goods/slide356787.html
http://narcologia.ru/goods/update184495.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei227171.html
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