プレイステーション　初代

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商品詳細
プレイステーション playstation初代 SCPH-5500メモリーカード 4枚 初期化済みコントローラー2つ その他付属品あり。ファイナルファンタジーⅧ4枚組動作確認済み。蓋が閉まりにくい時があるので強めに閉めてください。
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