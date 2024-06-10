繊維 製品 品質管理士 TES

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商品詳細
繊維製品品質管理士TESテキスト集セット販売とさせていただきます。2022年購入しましたが、誤って2セット買ってしまって全くの未使用です！汚れなども無しです。1.新訂4版繊維製品の基礎知識シリーズ（3冊）→5,100円＋税2.繊維製品の品質問題究明ガイド（2冊）→3,800円＋税
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http://narcologia.ru/goods/ordering62479.html
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