デッドストック　未使用未開封　ファミコンソフト　ナムコ　超時空要塞マクロス

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当時物の未使用未開封です。箱はかなり綺麗でまさにデッドストックといった感じはありますが若干のスレ、凹みなど数か所ありますので神経質に新品同様の完品を望む方は購入を控えてください。未使用未開封なので動作の確認はしておりません。悪質な商品のすり替え防止の為ノークレームノーリターンをご納得し厳守いただける方でお願いいたします