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大和市明細地図　昭和63年版
商品番号 V92572814435
商品名

大和市明細地図　昭和63年版
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,784 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。【商品状態】経年劣化のヤケ・汚れがあります。中は問題なく読める状態です。マーカー記入はありません。タバコ、ペットなしの部屋で保管していました。確認を行いましたが、その他の書き込み等の見落としがあるかもしれませんご了承の上、ご購入下さい。【発送に関して】送料無料の匿名配送で対応致します。【注意事項】個人保管の中古品です。使用感は人によって感じ方に差があります。神経質な方のご購入はお控え下さい。購入後のクレームは対応しかねます。上記をご理解頂ける方のご購入をお願いします。【その他】喫煙者＆ペットはなしの環境で管理しています。商品撮影は昼夜問わず白色電灯下で行います。
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