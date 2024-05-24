PS3 まとめ売り　※動作未確認

【商品内容】・CECH-2500A×1台・CECH-3000B×1台・CECH-4000C×1台・CECHH00（メタルギアソリッド4リミテッドエディション）×1台・CECHL00（龍が如く3昇り龍パック）×1台となります。すべて動作未確認となりますので、理解の上お願いいたします。除菌シートで綺麗にした後、プチプチに包んで発送致します。



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