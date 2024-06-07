シカの童女　作 岡野薫子 絵 赤羽末吉

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商品詳細
シカの童女作岡野薫子絵赤羽末吉あかね書房1973年昭和48年発行一千部限定本●日本で初の手漉き和紙の絵本です和紙は西の内和紙（重要文化財指定）の和紙を使っております。大変貴重な和紙絵本です！外箱は若干日焼けがございますが、表紙及び本文はとても良い綺麗な状態です。
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シカの童女
シカの童女 | 岡野 薫子,赤羽 末吉 | 絵本ナビ：レビュー・通販
赤羽末吉 シカの童女 岡野薫子 新しい日本の絵本４ 1973年 初版 あかね書房 | トムズボックス powered by BASE
赤羽末吉 シカの童女 岡野薫子 新しい日本の絵本４ 1973年 初版 ...
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シカの童女」岡野薫子 赤羽末吉 1000部限定 | Frobergue online store
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赤羽末吉 シカの童女 岡野薫子 新しい日本の絵本４ 1973年 初版 あかね ...
静岡市美術館 で開催中の#赤羽末吉展… | Instagram
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赤羽末吉 シカの童女 岡野薫子 新しい日本の絵本４ 1973年 初版 あかね ...
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