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シカの童女　作 岡野薫子 絵 赤羽末吉
商品番号 K18606460433
商品名

シカの童女　作 岡野薫子 絵 赤羽末吉
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,552 円
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商品詳細

シカの童女作岡野薫子絵赤羽末吉あかね書房1973年昭和48年発行一千部限定本●日本で初の手漉き和紙の絵本です和紙は西の内和紙（重要文化財指定）の和紙を使っております。大変貴重な和紙絵本です！外箱は若干日焼けがございますが、表紙及び本文はとても良い綺麗な状態です。
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シカの童女 | 岡野 薫子,赤羽 末吉 | 絵本ナビ：レビュー・通販
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