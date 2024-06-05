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バンドーレン　トラディショナル　B♭クラリネットマウスピース　B45
商品番号 Q43810881219
商品名

バンドーレン　トラディショナル　B♭クラリネットマウスピース　B45
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー・パーツ...マウスピース種類...クラリネットティップオープニング　119.5mmフェイシング　ML世界標準とも言うべきマウスピースです。中庸のティップオープニングとフェイシングで、非常に多くのクラリネット奏者に愛用されています。　新品、未使用になります。長期間自宅に保管してましたので神経質な方はご遠慮ください。
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