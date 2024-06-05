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商品詳細
アクセサリー・パーツ...マウスピース種類...クラリネットティップオープニング 119.5mmフェイシング ML世界標準とも言うべきマウスピースです。中庸のティップオープニングとフェイシングで、非常に多くのクラリネット奏者に愛用されています。 新品、未使用になります。長期間自宅に保管してましたので神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/cotton605561.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation908424.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical711401.html
バンドーレン トラディショナル B♭クラリネットマウスピース B45
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