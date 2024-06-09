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人間の科学社刊「J.デューイ=G.Hード著作集」全15巻のうちの12冊
商品番号 E26802871821
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人間の科学社刊「J.デューイ=G.Hード著作集」全15巻のうちの12冊
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 8,832 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人間の科学社刊「J.デューイ=G.Hード著作集」（河村望訳）全15巻のうちの12冊です。分売の相談に応じます。第3.79巻は出品していません。書き込み、汚れ等が無く、未使用に近いです。うち4冊には帯もついています。内訳第1巻　哲学・心理学論文集　J.デューイ著　定価2500円第2巻　哲学の再構成　J.デューイ・G.H.ミード著　定価2500円第3巻　（出品していません。）第4巻　経験と自然　J.デューイ著　定価3500円第5巻　確実性の探求　J.デューイ著　定価2500円第6巻　精神・自我・社会　G.H.ミード著　定価3500円第7巻　（出品していません。）第8巻　明日の学校;子供とカリキュラム　J.デューイ著　定価2500円（帯付き）第9巻　（出品していません。）第10巻　倫理学　J.デューイ著　定価2500円（帯付き）第11巻　自由と文化;共同の信仰　J.デューイ著　定価3000円（帯付き）第12巻　経験としての芸術　J.デューイ著　定価4000円第13巻　社会心理学講義・社会的自我　G.H.ミード著　定価2500円第14巻　現在の哲学・過去の本性　G.H.ミード著　定価2500円（帯付き）第15巻　十九世紀の思想運動　G.H.ミード著　定価3500円分売の相談に応じます。
http://narcologia.ru/goods/cowpox600939.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial776416.html
http://narcologia.ru/goods/passionate165413.html
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