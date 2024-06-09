人間の科学社刊「J.デューイ=G.Hード著作集」全15巻のうちの12冊 ...

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人間の科学社刊「J.デューイ=G.Hード著作集」（河村望訳）全15巻のうちの12冊です。分売の相談に応じます。第3.79巻は出品していません。書き込み、汚れ等が無く、未使用に近いです。うち4冊には帯もついています。内訳第1巻 哲学・心理学論文集 J.デューイ著 定価2500円第2巻 哲学の再構成 J.デューイ・G.H.ミード著 定価2500円第3巻 （出品していません。）第4巻 経験と自然 J.デューイ著 定価3500円第5巻 確実性の探求 J.デューイ著 定価2500円第6巻 精神・自我・社会 G.H.ミード著 定価3500円第7巻 （出品していません。）第8巻 明日の学校;子供とカリキュラム J.デューイ著 定価2500円（帯付き）第9巻 （出品していません。）第10巻 倫理学 J.デューイ著 定価2500円（帯付き）第11巻 自由と文化;共同の信仰 J.デューイ著 定価3000円（帯付き）第12巻 経験としての芸術 J.デューイ著 定価4000円第13巻 社会心理学講義・社会的自我 G.H.ミード著 定価2500円第14巻 現在の哲学・過去の本性 G.H.ミード著 定価2500円（帯付き）第15巻 十九世紀の思想運動 G.H.ミード著 定価3500円分売の相談に応じます。