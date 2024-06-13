Audio Technica AT2020 AT8458a セット　美品

値下げしました種類···コンデンサーマイク今年の春ごろに購入しました。用途が違ったため、ほとんど使ってません。配信などに使い勝手が良いのではないかと思います。別売りのショックマウントも合わせてお送りしますどなたかにお使いいただければと出品しました。どうぞよろしくお願いいたします。



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