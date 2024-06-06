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【DVD】新品未開封 TWICE 4TH WORLD TOUR IN SEOUL
商品番号 P39666509171
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【DVD】新品未開封 TWICE 4TH WORLD TOUR IN SEOUL
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,877 円
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商品詳細

TWICE4THWORLDTOURⅢINSEOULのDVD新品未開封です。メルカリ便にて発送します。【商品内容】※アウトスリーブ※フォトブック144ページ※3DISC※フォトカードセット※ユニットポラロイドセット・字幕:韓国語,英語,日本語・リージョンコード:ALL(日本対応)・再生時間:DISC1約119分,DISC2約78分,　DISC3約60分【収録内容】●DISC1TheFeelsFeelSpecialUPNOMOREQUEENFANCYTURNITUPSHOTCLOCKGETLOUDICAN'TSTOPMEESPRESSOICONCRYFORMESCIENTISTほか●DISC2ユニット曲Merry\u0026Happyランダムルーレット曲ほか●DISC3BEHINDTHESCENESほかにも出品してます#りりーTWICE#りりーTWICECD・DVD
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