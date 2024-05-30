永楽善五郎　仁清写　雲錦筏

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商品詳細
永楽善五郎さんの鉢です。蔵に眠っていたものです。箱あります。金継ぎで修復されています。径22高さ12#永楽善五郎#善五郎造#仁清写#雲錦筏種類...皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/secretarial58116.html
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