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永楽善五郎　仁清写　雲錦筏
商品番号 K72381084804
商品名

永楽善五郎　仁清写　雲錦筏
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

永楽善五郎さんの鉢です。蔵に眠っていたものです。箱あります。金継ぎで修復されています。径22高さ12#永楽善五郎#善五郎造#仁清写#雲錦筏種類...皿・鉢
http://narcologia.ru/goods/secretarial58116.html
http://narcologia.ru/goods/capitation748108.html
http://narcologia.ru/goods/freezer919898.html
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