【全くの新品未開封】観仏符★仏教美術★天竺堂

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曼荼羅タロット「観仏符（かんぶつふ）」～仏様からのメッセージ ...



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曼陀羅タロット 観仏符-八幡書店

全くの未開封・未使用です。『観仏符』一式観仏符は、仏様が描かれたカードです。観仏符を用いれば、どのような方でも奥の深い世界に容易に入り、修養、占い、瞑想が出来るように工夫されています。タロットやオラクルカードを使用した人は同じように、使ったことがない人は、観仏付をまずは丁寧にシャッフルし、知りたいことを念じ、１枚引き、引いたカードの解説を読んでみましょう。タロットカードやオラクルカードと同じように使用することが出来ます。また、瞑想や曼荼羅を作ることも出来ます。内容:カード：37枚如意宝珠柄の金箔押し桐箱。特製曼荼羅包み紙。折りたたみ式の簡単な図解。詳細解説90ページ（占い方解説、様々な行法、各カードのリーディングなど）#タロットカード#占い#かんぶつふ#観仏符#仏タロット#仏教タロット#タロット#オラクルカード#曼荼羅