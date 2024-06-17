著書 体験にもとづく逆からの商売発想―私なら無から生み出す著者 滝口長太郎絶版本#本 #人文 #社会 #BOOK#哲学 #経営 #家庭 #丸山敏雄 #ビジネス#教養 #道徳 #営業 #成功 #商売 #滝口長太郎#体験にもとづく逆からの商売発想 #丸山敏雄 #打つ手は無限 #万人幸福の栞 #絶版 #希少#万人幸福の栞 #倫理 #倫理研究所 #丸山敏秋#丸山敏秋#千葉 #船橋 #逆境#逆からの商売発想 #打つ手は無限滝口長太郎(男性)は、千葉県出身の実業家。終戦後、独立を決意し1946年に長太郎商店を設立。海草問屋として事業をスタートさせ、魚粉肥料や飼料の製造販売も手掛けるようになる。高度成長期に入ると分譲住宅事業、遊戯施設事業(ボーリング等)、飲食事業、スポーツ施設事業など様々な事業を展開し大きく発展させる。1980年に千葉県倫理法人会を設立。#滝口長太郎#名言すばらしい名画よりもとてもすてきな宝石よりももっともっと大切なものを私は持っている。どんな時でもどんな苦しい場合でも愚痴を言わない。参ったと泣き言を言わない。何か方法はないだろうか何か方法はあるはずだ周囲を見回してみよう。いろんな角度から眺めてみよう。人の知恵も借りてみよう。必ず何とかなるものである。何故なら打つ手は常に無限であるからだ。



体験にもとづく逆からの商売発想―私なら無から生み出す ※入手困難-



体験にもとづく 逆からの商売発想ー私なら無から生み出す



体験にもとづく逆からの商売発想―私なら無から生み出す (1978年) (タツの本)



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