Eastman ER-3 Deluxe Rock

欲しいギターの資金調達の為出品しました。画像後半は米粒ほどですが傷の画像です。ポジションマークは上下の下側7Fのインレイが取れた際に瞬間接着剤で付けてます。フレット残は暫定方法がよくわかりませんが弦張り替えて無難な所までは弦高を下げ現在6弦2.5mm、1弦2mmとなっていますそれ以下になると趣向の領域に入るので、自分使用だとまだ下げますが、程々にしています。バダスブリッジなのでそこまで追い込めるものでもないですが、弦高ベタベタが好みの方は擦り合わせなどが必要かと思います。トラスロッドは過去に一、二度は順反り補正に動かしています。年数たっているのでゴールドパーツはそれなりに経年であせています。とても軽いギターです、よろしくお願いします。実勢価格:¥341,000(参考、多分廃盤です)JAZZトーンとROCKのトーンの融合。ER-1とは違い独自のNeckBlockCutaway構造ではあるが完全ホロー・ボディではなくブリッジ部はブロックを施してあるためソリッド感が増しています。​NeckMahoganyFingerboardEbonyRadius12\"NutBone13/4\"(44.5mm)Fretwire22FMediumJumboJescar47104Scale25\"(635mm)BodyStyleOttoD'AmbrosioSignatureDesignBodyDimensions14\"(355mm)x2\"(50.8mm)TopSolidSpruceBack/SidesSolidMahogany​タイプ···セミアコースティックギターアクセサリー・パーツ···ケース



