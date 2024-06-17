ネオジオミニ　アーケードコントローラー　セット

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SNKNEOGEOMINIMAYFLASHF300ELITEネオジオミニの本体とメイフラッシュのアケコンのセット売りとなります。バラ売りは無しでお願い致します。ネオジオミニはHDMIケーブル(別売り)が付属します。ステッカーは未使用。付属品は完品だと思います。状態は良好な方かと思います。※USB対応のDCアダプターは購入者様でご用意をお願いします。メイフラッシュF300エリートは8角ガイドへと交換しています。Amazonにて新品購入後、同時にガイドを交換、動作確認をしてからは一度も使用していない美品です。HDMIケーブルを使用しTVに接続、動作確認を行いました。最後の画像にてご確認ください。ゲームセンター感覚で遊ぶことが可能です。どうぞ宜しくお願い致します。