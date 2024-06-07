ウルティマ恐竜帝国　スーパーファミコン　ソフト　箱　説明書

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動作確認済み。全体的に中古商品です。説明書大きな折れなど。古い商品ですので現代の商品の感覚で中古品の状態を判断しておらず、あくまでレトロゲームとしての感覚で状態を判断しております。この点がご理解いただけない方は購入をお控えください。他サイトでも販売してるのでお早めに購入お願い致します。#co62ld14dkのゲーム一覧