

PlayStation 3 (120GB) チャコール・ブラック (CECH-2000A) 【メーカー生産終了】



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◾️SONYPlayStation3CECH-2000A本体◾️コントローラ ２つ（1つオマケ）◾️ゲームソフト10個＋1個（ダブリ）◾️電源コード◾️コントローラ充電コード使わなくなったので売ることにしました。結構大事に使ってきたつもりですが、さすがに使用感や細かい傷などあると思います。その辺りをご理解した上でのご購入検討をお願いします。郵送の際は、添付写真の通り本体箱に詰めてケース代わりとして扱い送りますので、その辺りのご理解もお願いします。