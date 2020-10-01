YOASOBI THE BOOK

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商品詳細
YOASOBI初のパッケージリリース!完全生産限定の豪華仕様EP!コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる「小説を音楽にするユニット」YOASOBI初のパッケージEP『THEBOOK』リリース!2019年11月に公開された第一弾楽曲「夜に駆ける」はBillboardJapanHot100やオリコン週間合算シングルランキングで1位を獲得し、ストリーミング再生回数は1億回を突破。原作小説の書籍化やコミック化、映画化も発表している。既存曲の「夜に駆ける」「あの夢をなぞって」「ハルジオン」「たぶん」「群青」に加え、新曲を収録した完全限定生産の豪華仕様EPを予定。【完全生産限定盤】CD+グッズ値下げ不可です《収録曲》01Epilogue02アンコール〈GooglePixel5,Pixel4a(5G)CMソング〉03ハルジオン〈「ZONeVer.1.0.0」IMMERSIVESONGPROJECT書き下ろし楽曲/フルリモート劇団「劇団ノーミーツ」第二回長編公演「むこうのくに」主題歌〉04あの夢をなぞって〈フジテレビ系「とくダネ!」2020年6月度お天気コーナーMONTHLYSONG〉05たぶん〈映画「たぶん」主題歌〉06群青〈ブルボン「アルフォートミニチョコレート」CMソング〉07ハルカ08夜に駆ける09Prologue
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