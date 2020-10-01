YOASOBI初のパッケージリリース!完全生産限定の豪華仕様EP!コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる「小説を音楽にするユニット」YOASOBI初のパッケージEP『THEBOOK』リリース!2019年11月に公開された第一弾楽曲「夜に駆ける」はBillboardJapanHot100やオリコン週間合算シングルランキングで1位を獲得し、ストリーミング再生回数は1億回を突破。原作小説の書籍化やコミック化、映画化も発表している。既存曲の「夜に駆ける」「あの夢をなぞって」「ハルジオン」「たぶん」「群青」に加え、新曲を収録した完全限定生産の豪華仕様EPを予定。【完全生産限定盤】CD+グッズ値下げ不可です《収録曲》01Epilogue02アンコール〈GooglePixel5,Pixel4a(5G)CMソング〉03ハルジオン〈「ZONeVer.1.0.0」IMMERSIVESONGPROJECT書き下ろし楽曲/フルリモート劇団「劇団ノーミーツ」第二回長編公演「むこうのくに」主題歌〉04あの夢をなぞって〈フジテレビ系「とくダネ!」2020年6月度お天気コーナーMONTHLYSONG〉05たぶん〈映画「たぶん」主題歌〉06群青〈ブルボン「アルフォートミニチョコレート」CMソング〉07ハルカ08夜に駆ける09Prologue



THE BOOK(完全生産限定盤)(CD+付属品)(特典なし)



THE BOOK(完全生産限定盤)(CD+付属品)(特典なし)



YOASOBI/THE BOOK ［CD+特製バインダー］＜完全生産限定盤＞



YOASOBI/THE BOOK 2 ［CD+特製バインダー］＜完全生産限定盤＞



ピアノソロ・連弾 YOASOBI『THE BOOK』



YOASOBI アルバム THE BOOK 【おしゃれ】 www.acr-concept.com



YOASOBI、3rd EP『THE BOOK 3』特典絵柄＆商品画像を公開 1st EP『THE ...



YOASOBI THE BOOK(Limited Edition) 【数々のアワードを受賞】 www.acr ...



YOASOBI『THE BOOK』『THE BOOK 2』第14回CDショップ大賞2022 特別賞 ...



YOASOBI 『THE BOOK』 (バンドスコア) | - |本 | 通販 | Amazon



YOASOBIの1stEP「THE BOOK」自身初となるCD作品「夜に駆ける」など人気 ...



YOASOBI 1stEP『THE BOOK』クロスフェード



セール新品】 YOASOBI THE BOOK 完全生産限定盤の通販 by わんわんお ...



YOASOBIの1stEP「THE BOOK」自身初となるCD作品「夜に駆ける」など人気 ...



Amazon.co.jp: THE BOOK 2 (完全生産限定盤): ミュージック