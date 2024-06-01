【正常動作品】ニンテンドー64 本体セット ソフト7本付属

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ニンテンドー64ブラック本体セットソフト7本付属複数のソフトにて正常動作確認済み。除菌清掃しています。値下げ、バラ売り不可。本体表面に複数のスレキズがあります。本体端子部に接点復活剤を吹き付けてメンテナンスしています。2つのコントローラーは使用感はあります。1つは側面に汚れ、スティックに緩みがあります。また裏面に記名跡があります。いずれもボタンの埋没、欠けなどはありません。動作良好です。ステレオAVケーブルはホリ製(非純正品)映像ケーブルがわずかに認識しにくいときがあります。その際は調整してください。ソフト7つは少し使用感があります。接点復活剤にて端子部をメンテナンスしています。起動しにくいときは、ソフト挿入後、少し浮かせて電源を投入してください。【内容品】・ニンテンドー64ブラック本体・コントローラー×2・専用ACアダプター・ステレオAVケーブル(非純正品:ホリ製)・ソフト7本(マリオゴルフ64、大乱闘スマッシュブラザーズ、星のカービィ64、たまごっちワールド、ハイパーオリンピックインナガノ、キングヒル64)マリオポケモンクリアレッドクリアブルースケルトンN64ニンテンドー64任天堂