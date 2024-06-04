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- 【ハワイアン料理】レシピ本「カサ・デッラ・ドルチェ・ヴィタ クックブック」
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商品詳細
カサ・デッラ・ドルチェ・ヴィタハワイ料理レシピ本「CasaDellaDolceVitaHawaiiCookbookVo.1」2011年◆◆詳細◆◆ハワイ、オアフ島で「シェフ宅にホームステイ」をしながら、英語と料理を学べるプログラムをしている「カサ・デッラ・ドルチェ・ヴィタ」レシピ集【目次】始めに-フランキー自己紹介-ちえみカサ・デッラ・ドルチェ・ヴィタクックブッククラブに至るまでフランキーの教育に関する信条について計量換算表スタイル別料理ハワイアンアジアン朝食イタリアンアメリカンフレンチスコーン＆デザート牽引◆◆仕様◆◆洋書英語/日本語併記旅行レシピハワイ語学料理本ハードカバー28.5×22cm202ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレが少しある程度ページ良好#本#ハワイ#旅行#料理#レシピ
http://narcologia.ru/goods/subtropical318101.html
http://narcologia.ru/goods/perforce681165.html
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