プレイステーション3 本体 PS3 160GB CECH-2500A

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商品詳細
ウイニングイレブン2011バリューパック（本体、コントローラー×2、ソフト）になります。動作確認、初期化済です。やりたいゲームがあったので遊びましたが終わりましたので出品します。問題なくゲームできます。若干の擦れ等はありますがある程度きれいな状態です。中古品ですのでご理解の上ご購入お願いします。内容物：「PLAYSTATION3」（CECH-2500A）HDD160GBチャコール・ブラック×1「PLAYSTATION3」専用ワイヤレスコントローラ（DUALSHOCK3）×2電源コード×1AVケーブル×1USBケーブル×1おまけでGTA5（ディスクのみ）とドラゴンボールゼノバースをお付けします。
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