GBA ロックマンゼロ1•2•3•4セット

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商品詳細
箱、説明書など完品です。実機にて動作確認済みです。バラ売り不可です。※細かな状態について※・『1』のみ、アンケートハガキが欠品しています。・『3』の通信連動について「ロックマンエグゼ4トーナメントレッドサン」と通信済みのため、当カートリッジからはバトルチップ「ゼットセイバーZ」を入手できません。また、サイバー空間に出現する一部の敵が通信後のものに変化しています。水濡れ防止の梱包の上、宅急便コンパクトにて発送いたします。
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