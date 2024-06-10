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商品詳細
「脳卒中基礎知識から最新リハビリテーションまで」正門由久/高木誠▪︎状態カバーの角に傷みがあります。使用感はありますが、通読して頂くには問題ありません。▪︎梱包カバー表面をアルコールで簡易クリーニング後、OPP袋等で水濡れ防止をして発送させて頂きます。プチプチ等の緩衝材は使用しておりません。▪︎その他即購入OK
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脳卒中 基礎知識から最新リハビリテーションまで
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