入江泰吉 佛像大和路 古色大和路 セット*

*入江泰吉佛像大和路古色大和路セット*99291・「佛像 大和路」入江泰吉別刷《観賞用・仏像》付録地図定価：38,000円・「古色 大和路」入江泰吉付録地図定価：20,000円のセットです。「佛像 大和路」の方はサイン入りです。「古色 大和路」の付録地図は写真の通り染みあり。長期自宅保管品であることをご理解の上ご購入お願いいたします。保育社刊サイズ規定の都合上、コンパクトに圧縮して発送させていただく場合がございますのでご了承ください。#ぼー出品商品他の出品中の商品と同梱発送で送料分お値下げさせて頂きますので、ご購入前にご相談ください。



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