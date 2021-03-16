大乱闘スマッシュブラザーズ スペシャル

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switch用のソフト、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルです。(購入時価格7920円)新品を購入し、数回遊んだ状態です。目立った汚れや傷、動作上の問題はございませんが、中古品であることをご理解いただいた上でのご購入をお願いします。