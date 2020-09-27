RG351P RK3326 エミュレーター

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買ってからほとんど使ってないため、出品します。2023年2月頃に購入したものです。メモリーカードスロット付近には傷があります。（Yahooショッピングで買ったのですが、購入当初当時からついていたため、中古品だったのだと思います）その他本体には、目立った傷はありません。動作確認済み。内容は写真判断でお願いします。購入時から入っていた64GBのメモリーカードもそのまま入っております。