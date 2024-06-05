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- [入手困難！]マーベル ミニメイツ Minimates
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商品詳細
ミニメイツのマーベルシリーズです。コレクションケースとセットにして出品させていただきます。お値段交渉承ります。今では手に入りにくいものもあるのではないかと思います。バラ売りは一切致しません。キャラクターの詳細は画像を確認して下さい。(わかりにくいものがあれば質問対応させていただきます。)ハルクバスターやアポカリプス、クラシックコスチュームのX-MENメンバーのようなレアなキャラもいます。(スパイダーマン、アイアンマン、サンドマン、ハルク、ジャガーノートなども)5枚目の写真は参考写真です。箱は付属しませんが、フィギュアは入っています。また、４枚目の画像のように、ケースの四隅が少し破れております。紙である以上、仕方のない部分ですが、使用には耐えると思われます。自宅保管ですので、気にされる方はお控えください。アメコミマーベルミニフィギュアレゴ風スパイダーマンアイアンマンX-MENハルクアポカリプスハルクバスタージャガーノート
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