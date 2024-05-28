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【如拙庵】水指　茶道　茶道具　焦茶色　14×17×17サイズ　レトロ　美品
商品番号 I30498105544
商品名

【如拙庵】水指　茶道　茶道具　焦茶色　14×17×17サイズ　レトロ　美品
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！実家に保管されていた為出品致します。如拙庵の水指になります！気になる方は是非！如拙庵水指●サイズ（約）　水指縦：14cm横：17cm高さ：17cｍご購入の際は写真をみてご理解の上よろしくお願いします致します。商品や金額など質問がありましたらお気軽に連絡して頂ければ幸いです。MJ
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