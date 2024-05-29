倉橋ヨエコ/解体ヨエコショー〈初回生産限定・2枚組〉

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商品詳細
・パッケージにヘコミやスレがあります。・盤面にカメラで映らないほどのスレ？があります（再生に問題はありません）水濡れ対策をした上でプチプチで包みお送りします。ヨエコ氏再始動ということでこの機会にいかがでしょうか。
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