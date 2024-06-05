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- 【2冊セット】計算統計 IとII マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺
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商品詳細
2冊セットです「計算統計I確率計算の新しい手法」定価¥3400「計算統計IIマルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺」伊庭幸人/種村正美/和合肇定価:￥4700#伊庭幸人#伊庭_幸人#種村正美#種村_正美#和合肇#和合_肇#本#自然／数学
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