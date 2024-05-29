神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世の装飾写本Zierde für ewige Zeit

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ハインリヒ2世 (神聖ローマ皇帝) - Wikipedia



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ハインリヒ7世 (神聖ローマ皇帝) - Wikipedia

神聖ローマ皇帝ハインリヒ2世の装飾写本「ZierdefürewigeZeit-DasPerikopenbuchHeinrichsII.」HERMANNFILLITZ著1994年Nationalmuseum◆◆内容◆◆オットー朝の最後の神聖ローマ皇帝であるハインリヒ2世のために作られた豪華な中世の装飾写本（AD1002-1012年頃）専門書。10世紀後半から11世紀初頭にかけて、ライヒェナウのベネディクト会修道院には、ヨーロッパで最も規模が大きく、芸術的にも影響力のあった写字室と画家たちの工房があり、その中で活動していた装飾家たちが制作した豪華な装飾が施された写本。◆◆仕様◆◆洋書ドイツ語装飾写本カリグラフィータイポグラフィー画集写真集図録ハードカバー28.5×21cm132ページ◆◆状態◆◆表紙カバーに経年による薄スレが僅かにある程度ページ端に薄ヤケが少し#本#写本#カリグラフィー#装飾写本#オットー朝