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商品詳細
「エジプト驚異の古代文明」アルベルト・シリオッティ/鈴木八司定価:￥8,000 大型本1995年5月25日 発行 全291ページ 中身きれいな状態です。外側は写真で判断お願い致します黄金のツタンカーメン王墓発見の瞬間が、謎を秘めた大ピラミッドの内部が、写真とイラストで生々しく再現される。世界12ヵ国・国際提携出版によりなしえた快挙。エジプト 驚異の古代文明アルベルト・シリオッティ／〔著〕 鈴木八司／訳出版者名：新潮社出版年月：1995年05月商品形態：２９１Ｐ ３７ｃｍ原書名：原タイトル：Ｅｇｙｐt
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エジプト―驚異の古代文明
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