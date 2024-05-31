未刊随筆百種　三田村鳶魚　全12巻セット　昭和53年

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ご覧いただきありがとうございます♪三田村鳶魚未刊随筆百種全12巻昭和53年1978年とても大切に保管していたもので、本自体はかなり美品です。ただ、箱には経年劣化による色褪せやしみ、変色等がありますので、お写真にてご確認をお願い致します。気になる方はご遠慮下さい。アップで確認したい箇所がある場合はお写真をお撮り直し致しますので、お気軽にコメント下さい。また、遺品等ではございませんのでご安心下さい。●その他、注意事項：バラ売り不可。こちらの商品は即購入していただいて構いません。中古品ということをご理解の上ご検討ください。よろしくお願い致します♪#みたむられんぎょ#全巻セット#全集#文学#江戸時代