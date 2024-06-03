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ゲームボーイポケット 限定版　ゲームで発見　たまごっち
商品番号 L29996435719
商品名

ゲームボーイポケット 限定版　ゲームで発見　たまごっち
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定版　ゲームで発見　たまごっちです。説明書・シール等、付属品はすべて揃ってます。動作は確認済みです。本体にはキズ・汚れ等有ります。箱・プラケースとも少しのダメージだと思いますがあくまで中古品と言うことをご理解ください。Nintendo旧世代ゲーム機本体ゲームボーイポケットゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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