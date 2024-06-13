DVD 矢沢永吉/Come On!

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商品詳細
矢沢永吉DVDComeOn！「THELIVEEIKICHIYAZAWADVDBOX」からの単品出品になります。ケースに多少擦れがあります。ディスクに傷はありません。収録内容1.魅惑のメイク2.RiskyLove3.銀のネックレス4.ラスティン・ガール5.闇の中のハリケーン6.東京7.長い黒髪8.優しいコヨーテ9.あの夜・・・10.RamblingRose11.心花よ12.FADEAWAY13.O，Oh14.罪なデマ15.DON'TWANNASTOP16.バイ・バイ・サンキュー・ガール17.ADAY18.さまよい19.黒く塗りつぶせ20.鎖を引きちぎれ21.苦い雨22.止まらないHa～Ha23.トラベリン・バス
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