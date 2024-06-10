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PS3CECH-3000B本体ジャンク品レッド
商品番号 B21879012386
商品名

PS3CECH-3000B本体ジャンク品レッド
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CECH-3000B本体ジャンク品動作未確認です。コントローラ付き本体コントローラのみです。コードはありません。写真に写ってるのみです。写真見て判断してください。
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