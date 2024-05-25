オールカラー国際版 AKIRA 12 新品未開封シールド アキラ 大友克洋 ...

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商品詳細
発売当時購入し、未使用のまま保存していたものです。新品未開封でシールドされたままの状態です。箱の表側に、押されたような傷が少し入っています。箱の上部に少しだけシミのようなものがあります。（写真参照）
http://narcologia.ru/goods/peroration965715.html
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