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オールカラー国際版 AKIRA 12　新品未開封シールド　アキラ　大友克洋
商品番号 V42205088833
商品名

オールカラー国際版 AKIRA 12　新品未開封シールド　アキラ　大友克洋
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発売当時購入し、未使用のまま保存していたものです。新品未開封でシールドされたままの状態です。箱の表側に、押されたような傷が少し入っています。箱の上部に少しだけシミのようなものがあります。（写真参照）
http://narcologia.ru/goods/peroration965715.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper810009.html
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