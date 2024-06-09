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【希少】LiSA Men's　サンダル　紅蓮華　グッズ メンズ リサ
商品番号 S56140987533
商品名

【希少】LiSA Men's　サンダル　紅蓮華　グッズ メンズ リサ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LiSALiVEisSmileAlways　〜紅蓮華Ver.〜ライブにて販売されたグッズのサンダルです。サイズ:Men'sUS15EUR45と表記してあり、購入しましたが、袋の上から合わせると27.5cmである私の足より少し大きく感じました。【新品・未使用】【匿名配送】即購入歓迎です。LiSA紅蓮華リサHiFiVELiTTLEDEViLPARADELDPLADYBUG炎LEO-NiNEタオルパーカー　シャツ　キャップ　しょってほしいのっ　キーホルダー　ネックレス　BOOKunlastingペンライト　enJOKERケース　CDDVDcore364ラグランTシャツ　リング　スマホケース　ブレス　トート　ミサンガ　キャップ　ポーチ　扇子　ハーフパンツ　ペンライト　トレーディングカード　ボディバッグ　手袋　ビニールバッグ　チケットホルダー　マグカップ　ANOTHERGREATDAYうちわ　ウィンドゥブレーカー　マスク　スウェット　ソックス　LiVE鬼滅の刃　FCリサラボ　物販　Blu-rayライブ　リュック　特典　限定一斉ノ喝采LANDER
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