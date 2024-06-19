早い者勝ちps4 本体価格　HDMI不具合

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商品詳細
電源や昨日はしっかり起動しますがHDMIの不具合で画面が映りません本体のみでの出品です細かな傷があります
http://narcologia.ru/goods/troupe102011.html
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