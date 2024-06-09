セール中！里帰りオールドニッポン日本特製 藍地金盛上手彩芸者紋キャビネットトリオ

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E696◆お手頃、入手困難・レア品あります⇒#じゃこまラリックバカラとかいろいろ◆お品物◆里帰り オールドニッポン 日本特製金彩藍地金盛上芸者紋様キャビネットトリオ年代：明治期カップ 高：5㎝径：5㎝ ソーサー径：14㎝プレート径：19㎝藍地と金彩のコンビネーションがとても美しい日本製のキャビネットトリオです。随所に設けられた窓からgeisha（日本の女性）のほか日本の風景が鮮やかに彩られ、当時の欧米人にとっては極東のエキゾチムをしげきしたことでしょう。全体に施されたビーディングと金彩は細かく、また女性像の優しいお顔などとても魅力的な逸品となっておrます。非常に貴重なお品物で御座います。是非キャビネットへのお迎えｗご検討下さいませ。◆アンティーク品についてのお願いアンティーク商品につきましては以下の点についてご了承くださいませ。・多少の色トビ、キズ等・経過年月ゆえの品質劣化（色あせや極小キズ）・古い年代の製造による凹凸や黒点・画像の色味はデバイスにより異なります。ご了承下さい。★プロフ お値引き情報など、定期的にお得情報を更新します！ぜひご確認ください ・コメントなしの即購入は大歓迎です！ ・他の輸入品 ⇒#じゃこま輸入★あんしん保証についてお品物が到着した際に、破損や使えないなど明らかな初期不良品がございましたら、全額を返金させていただきます。お受け取りになりましたら、評価の前にまずは点検をお願いします。問題がありましたら、評価前にご連絡くださいませ。★発送エアパッキン・ウレタン材その他各種緩衝材を用意しております。貴重なお品物ですのでしっかり梱包の上発送いたします。★通常1～2日以内に発送しております。どうぞよろしくお願い致します。B10007296-051330