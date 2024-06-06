ネオジオポケットカラー　ジャンク品

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商品詳細
SNKネオジオポケットカラージャンク品色、プラチナブルー 箱説明書付き本体は全体的に状態が良いですが、画面の反応がありません。カセットの反応あります。ボタンの反応音はあります。箱と本体ナンバーは一致、箱ボロいです。注意点修理部品取り前提での購入をお願いします。返品交換キャンセル不可。値引き交渉不可、売れなければ毎日値段を下げます。#エス_エヌ_ケイ#SNK
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