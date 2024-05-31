超激レア　名作レトロ　未使用美品　ファミコン　ステッド　STED 遺跡惑星の野望

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即購入可能です。濡れ防止の為フィルムに包んで発送します。セール品をお店で買ってから大切に家の中で長年保管しておりました。かなりの美品だと思います。他にも多数ファミコン、スーパーファミコン、PCエンジンのソフトを出品しております。送料分おまとめ値引きしますのでお気軽にコメント下さい。概要『怒(FC)』や『ザ・トライアスロン』を輩出した、ケイアミューズメントによるSF調RPG。実際はアルファ電子(後のADK)による外注作で、FC用ソフトとしては『里見八犬伝』(1989年、SNK)に次ぐ開発作品でもある。あらすじ突如惑星アルフがモンスターに襲撃される。アルフに住む人々は宇宙へと助けを求めた。その通信を受信した\"STED\"と呼ばれる二人の男はアルフに降り立ち、ベディア大陸の首都ティーグの施政官に話を聞くが、曰く要請はしておらず宇宙軍に話を通したとの返答。街に人々に話を聴いて回ると、コロナと言う緊急通信を送った少女に出会う。曰く、「宇宙軍の事は嘘で施政官が信用出来ない」「父を含むモンスターを調べていた人が次々に行方不明になっている」彼女を連れ、一同はアルフで何が起きているのかを調べる旅に出る。#ファミコン#スーパーファミコン#ステッド【☆購入前のお願いです☆】購入前に、プロフィールのお知らせを必ずご覧ください。商品のことなど、お気軽にお問い合わせください。