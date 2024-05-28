NINTENDO SWITCH 収納ケース、保護フィルム付き

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo2022年ごろに買いまして今年の初めごろまで使ったました。収納ケース、保護フィルム付きです。動作確認済みです。電源コードはありません。